BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS

Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Dans le cadre de ses activités, l’association 3 Cœurs de Clown propose une bourse aux jouets et vêtements, adulte/enfant.

Buvette et vente de crêpes et gâteaux sur place. .

Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 02 88 12 3coeursdeclown@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Saint Brevin