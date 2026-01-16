BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
2026-02-08
Dans le cadre de ses activités, l’association 3 Cœurs de Clown propose une bourse aux jouets et vêtements, adulte/enfant.
Buvette et vente de crêpes et gâteaux sur place. .
Salle des Dunes 17 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 02 88 12 3coeursdeclown@gmail.com
