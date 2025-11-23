Bourse aux jouets et vêtements Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Bourse aux jouets et vêtements Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux jouets et vêtements

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Une Bourse aux jouets et vêtements est organisée toute la journée à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt. L’occasion de faire de bonnes affaires. Au profit de Téléthon.

rendez-vous à l’espace culturel

Buvette sur place .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

A toy and clothing fair is being held all day at the Espace Culturel in St Geniez d’Olt. An opportunity to do some good business. In aid of Téléthon.

German :

Den ganzen Tag über findet im Espace Culturel in St Geniez d’Olt eine Spielzeug- und Kleiderbörse statt. Die Gelegenheit, gute Geschäfte zu machen. Zu Gunsten von Telethon.

Italiano :

All’Espace Culturel di St Geniez d’Olt si tiene per tutto il giorno una fiera del giocattolo e dell’abbigliamento. Un’occasione per fare buoni affari. A favore di Téléthon.

Espanol :

Durante todo el día se celebra una feria de juguetes y ropa en el Espace Culturel de St Geniez d’Olt. Una oportunidad para hacer buenos negocios. A beneficio de Téléthon.

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)