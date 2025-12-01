Bourse aux jouets et vêtements Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Bourse aux jouets et vêtements

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

la table de 1 m 80 et 2€ le portique

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Bonjour à tous

L’Association Des Parents des Écoles maternelle et élémentaire de Saint Georges d’Oléron organise sa bourse aux jouets et aux vêtements. Les inscriptions sont ouvertes à tous ! Venez chiner plein de trésors avant Noël.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape17190@yahoo.com

English :

Hello everyone

The Association Des Parents des Écoles maternelle et élémentaire de Saint Georges d’Oléron is organizing its toy and clothing fair. Registration is open to all! Come and find lots of treasures before Christmas.

German :

Hallo an alle

Die Association Des Parents des Écoles maternelle et élémentaire de Saint Georges d’Oléron organisiert ihre Spielzeug- und Kleiderbörse. Die Anmeldungen sind für alle offen! Kommen Sie und stöbern Sie nach vielen vorweihnachtlichen Schätzen.

Italiano :

Ciao a tutti

L’Associazione dei genitori delle scuole materne ed elementari di Saint Georges d’Oléron organizza la sua fiera dei giocattoli e dei vestiti. Le iscrizioni sono aperte a tutti! Venite a trovare tanti tesori prima di Natale.

Espanol :

Hola a todos

La Association des parents des écoles maternelle et élémentaire de Saint Georges d’Oléron organiza su feria del juguete y de la ropa. ¡La inscripción está abierta a todos! Venid a buscar muchos tesoros antes de Navidad.

