Bourse aux jouets et vêtements Saint-Loup

Bourse aux jouets et vêtements Saint-Loup dimanche 2 novembre 2025.

Bourse aux jouets et vêtements

Salle des fêtes Saint-Loup Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Faites de bonnes affaires et préparez Noël à petits prix ! Buvette et petite restauration sur place.

Salle des fêtes Saint-Loup 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 36 73 11 alptitsloups@gmail.com

English :

Get ready for Christmas at low prices! Refreshments and snacks on site.

German :

Machen Sie gute Geschäfte und bereiten Sie sich zu kleinen Preisen auf Weihnachten vor! Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Offerte vantaggiose e preparatevi per il Natale a prezzi bassi! Rinfreschi e snack in loco.

Espanol :

Ofertas y prepárese para la Navidad a precios bajos Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Saint-Loup a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Val de Sioule