Bourse aux jouets et vêtements Saint-Loup
Bourse aux jouets et vêtements Saint-Loup dimanche 2 novembre 2025.
Bourse aux jouets et vêtements
Salle des fêtes Saint-Loup Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Faites de bonnes affaires et préparez Noël à petits prix ! Buvette et petite restauration sur place.
.
Salle des fêtes Saint-Loup 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 36 73 11 alptitsloups@gmail.com
English :
Get ready for Christmas at low prices! Refreshments and snacks on site.
German :
Machen Sie gute Geschäfte und bereiten Sie sich zu kleinen Preisen auf Weihnachten vor! Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Offerte vantaggiose e preparatevi per il Natale a prezzi bassi! Rinfreschi e snack in loco.
Espanol :
Ofertas y prepárese para la Navidad a precios bajos Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Bourse aux jouets et vêtements Saint-Loup a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Val de Sioule