Bourse aux Jouets et Vide-Dressing Ancienne Poste Marsac

Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Vide dressing adultes et enfants + 5 ans,

Location de tables 2 €uros,

Inscription jusqu’au 28 Septembre, .

Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81

