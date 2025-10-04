Bourse aux Jouets et Vide-Dressing Ancienne Poste Marsac
Bourse aux Jouets et Vide-Dressing Ancienne Poste Marsac samedi 4 octobre 2025.
Bourse aux Jouets et Vide-Dressing
Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac Creuse
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Vide dressing adultes et enfants + 5 ans,
Location de tables 2 €uros,
Inscription jusqu’au 28 Septembre, .
Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81
English : Bourse aux Jouets et Vide-Dressing
German : Bourse aux Jouets et Vide-Dressing
Italiano :
Espanol : Bourse aux Jouets et Vide-Dressing
L’événement Bourse aux Jouets et Vide-Dressing Marsac a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse