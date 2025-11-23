Bourse aux jouets et vide dressing Péroy-les-Gombries
Bourse aux jouets et vide dressing Péroy-les-Gombries dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets et vide dressing
Péroy-les-Gombries Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Le judo club de Péroy-les-Gombries organise sa grande bourse aux jouets
Venez chiner jouets et vêtements pour vos enfants ou petits-enfants !
Dimanche 23 novembre de 10h à 17h
Vos enfants ont grandi ? Besoin de faire de la place dans les placards ?
Rejoignez les exposants 5€ la table
Crêpes et boissons sur place
Péroy-les-Gombries 60440 Oise Hauts-de-France +33 6 50 57 36 01 fabiennelasnier@gmail.com
English :
The judo club of Péroy-les-Gombries organizes its big toy sale
Come and find toys and clothes for your children or grandchildren!
Sunday, November 23 from 10am to 5pm
Have your children grown up? Need to make room in the closet?
Join the exhibitors: 5? per table
Pancakes and drinks on site
German :
Der Judoclub von Péroy-les-Gombries organisiert seine große Spielzeugbörse
Kommen Sie und suchen Sie nach Spielzeug und Kleidung für Ihre Kinder oder Enkelkinder!
Sonntag, 23. November von 10 bis 17 Uhr
Sind Ihre Kinder schon groß geworden? Müssen Sie Platz in den Schränken schaffen?
Schließen Sie sich den Ausstellern an: 5? pro Tisch
Crêpes und Getränke vor Ort
Italiano :
Il club di judo di Péroy-les-Gombries organizza la sua grande fiera del giocattolo
Venite a trovare giocattoli e vestiti per i vostri figli o nipoti!
Domenica 23 novembre dalle 10.00 alle 17.00
I vostri figli sono cresciuti? Avete bisogno di fare spazio negli armadi?
Unitevi agli espositori: 5? per tavolo
Frittelle e bevande in loco
Espanol :
El club de judo de Péroy-les-Gombries organiza su gran feria del juguete
Ven a buscar juguetes y ropa para tus hijos o nietos
Domingo 23 de noviembre de 10:00 a 17:00
¿Sus hijos han crecido? ¿Necesita hacer sitio en los armarios?
Únase a los expositores: 5? por mesa
Tortitas y bebidas in situ
L’événement Bourse aux jouets et vide dressing Péroy-les-Gombries a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays Valois