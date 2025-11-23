Bourse aux jouets et vide dressing Péroy-les-Gombries

Bourse aux jouets et vide dressing Péroy-les-Gombries dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux jouets et vide dressing

Péroy-les-Gombries Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le judo club de Péroy-les-Gombries organise sa grande bourse aux jouets

Venez chiner jouets et vêtements pour vos enfants ou petits-enfants !

Dimanche 23 novembre de 10h à 17h

Vos enfants ont grandi ? Besoin de faire de la place dans les placards ?

Rejoignez les exposants 5€ la table

Crêpes et boissons sur place

Péroy-les-Gombries 60440 Oise Hauts-de-France +33 6 50 57 36 01 fabiennelasnier@gmail.com

English :

The judo club of Péroy-les-Gombries organizes its big toy sale

Come and find toys and clothes for your children or grandchildren!

Sunday, November 23 from 10am to 5pm

Have your children grown up? Need to make room in the closet?

Join the exhibitors: 5? per table

Pancakes and drinks on site

German :

Der Judoclub von Péroy-les-Gombries organisiert seine große Spielzeugbörse

Kommen Sie und suchen Sie nach Spielzeug und Kleidung für Ihre Kinder oder Enkelkinder!

Sonntag, 23. November von 10 bis 17 Uhr

Sind Ihre Kinder schon groß geworden? Müssen Sie Platz in den Schränken schaffen?

Schließen Sie sich den Ausstellern an: 5? pro Tisch

Crêpes und Getränke vor Ort

Italiano :

Il club di judo di Péroy-les-Gombries organizza la sua grande fiera del giocattolo

Venite a trovare giocattoli e vestiti per i vostri figli o nipoti!

Domenica 23 novembre dalle 10.00 alle 17.00

I vostri figli sono cresciuti? Avete bisogno di fare spazio negli armadi?

Unitevi agli espositori: 5? per tavolo

Frittelle e bevande in loco

Espanol :

El club de judo de Péroy-les-Gombries organiza su gran feria del juguete

Ven a buscar juguetes y ropa para tus hijos o nietos

Domingo 23 de noviembre de 10:00 a 17:00

¿Sus hijos han crecido? ¿Necesita hacer sitio en los armarios?

Únase a los expositores: 5? por mesa

Tortitas y bebidas in situ

L’événement Bourse aux jouets et vide dressing Péroy-les-Gombries a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays Valois