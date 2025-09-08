Bourse aux jouets et vide dressing Rignac
Bourse aux jouets et vide dressing Rignac dimanche 29 mars 2026.
Bourse aux jouets et vide dressing
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
A partir de 9h à l’Espace André Jarlan à Rignac.
Bourse aux jouets et vide-dressing (vêtements enfants ou adultes) organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph et du collège Jeanne d’Arc de Rignac. .
English :
From 9am at Espace André Jarlan in Rignac.
L’événement Bourse aux jouets et vide dressing Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)