Bourse aux jouets et vide dressing Rignac

Bourse aux jouets et vide dressing

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

A partir de 9h à l’Espace André Jarlan à Rignac.

Bourse aux jouets et vide-dressing (vêtements enfants ou adultes) organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph et du collège Jeanne d’Arc de Rignac. .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

From 9am at Espace André Jarlan in Rignac.

