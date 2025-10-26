Bourse aux jouets et vide grenier Le Courtoison salle du Mas de l’Arche Le Dorat

Bourse aux jouets et vide grenier Le Courtoison salle du Mas de l’Arche Le Dorat dimanche 26 octobre 2025.

Le Courtoison salle du Mas de l’Arche 10 Avenue Lucien Lioret Le Dorat Haute-Vienne

Venez chiner des jouets ou objets du quotidien lors de cette journée conviviale. Ou bien vous-même, venez proposer à la vente ce qui vous encombre. .

