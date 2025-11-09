Bourse aux jouets Étroussat

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Étroussat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Grande Bourse aux jouets à Etroussat ! Trouvez jouets, puériculture et vêtements enfants (0/16 ans). Restauration rapide et buvette sur place. Réservez vite votre table ($2€$ pour 1,20m) ! Une journée pour faire de bonnes affaires.

Salle des fêtes Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 36 49 03 lesdoogychou@gmail.com

English :

Big toy market in Etroussat! Find toys, childcare and children’s clothes (0/16 years). Fast food and refreshments on site. Reserve your table early ($2 for 1.20m)! A day of great bargains.

German :

Große Spielzeugbörse in Etroussat! Finden Sie Spielzeug, Kinderpflege und Kinderkleidung (0/16 Jahre). Schnellrestaurants und Getränke vor Ort. Reservieren Sie schnell Ihren Tisch ($2?$ für 1,20m)! Ein Tag, um gute Geschäfte zu machen.

Italiano :

Grande mercato del giocattolo a Etroussat! Trovate giocattoli, assistenza all’infanzia e abbigliamento per bambini (0/16 anni). Fast food e rinfreschi in loco. Prenotate il vostro tavolo in anticipo (2$ per 1,20m)! Una grande giornata di occasioni.

Espanol :

¡Gran mercado del juguete en Etroussat! Encuentra juguetes, puericultura y ropa infantil (0/16 años). Comida rápida y refrescos in situ. Reserve su mesa con antelación (2 $ por 1,20 m) Un gran día para las gangas.

