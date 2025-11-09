BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente Frossay
BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente Frossay dimanche 9 novembre 2025.
BOURSE AUX JOUETS
Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
L’association Les p’tits frosst’y vous invite à leur bourse aux jouets, articles d puericulture et vêtements enfants
Réservation possible jusqu’au 27 octobre lesptitsfrossty@gmail.com
12€ les 3m linéaires + 2 tables (120*80 cm)
Buvette confiseries
Pêche à la ligne tatouages .
Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesptitsfrossty@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BOURSE AUX JOUETS Frossay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Saint Brevin