BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente Frossay dimanche 9 novembre 2025.

Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

L’association Les p’tits frosst’y vous invite à leur bourse aux jouets, articles d puericulture et vêtements enfants

Réservation possible jusqu’au 27 octobre lesptitsfrossty@gmail.com

12€ les 3m linéaires + 2 tables (120*80 cm)

Buvette confiseries

Pêche à la ligne tatouages .

Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesptitsfrossty@gmail.com

