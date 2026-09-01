UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Frossay

BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente Frossay

dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Frossay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
1 rue du jaunais
Ville
44320 Frossay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Frossay

BOURSE AUX JOUETS

Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

L’association « Les p’tits frosst’y » vous invite à leur bourse aux jouets, articles de puericulture et vêtements enfants

Réservation possible jusqu’au 18 septembre  : lesptitsfrossty@gmail.com
12€ les 3m linéaires + 2 tables (120*80 cm)
Buvette / confiseries
Pêche à la ligne / tatouages   .

Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lesptitsfrossty@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BOURSE AUX JOUETS Frossay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

À voir aussi à Frossay (Loire-Atlantique)