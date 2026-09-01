BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente Frossay

Informations pratiques

Frossay

BOURSE AUX JOUETS

Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association « Les p’tits frosst’y » vous invite à leur bourse aux jouets, articles de puericulture et vêtements enfants

Réservation possible jusqu’au 18 septembre : lesptitsfrossty@gmail.com

12€ les 3m linéaires + 2 tables (120*80 cm)

Buvette / confiseries

Pêche à la ligne / tatouages .

Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesptitsfrossty@gmail.com

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English :

L’événement BOURSE AUX JOUETS Frossay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin