BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente Frossay
dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Frossay
Informations pratiques
Frossay
BOURSE AUX JOUETS
Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association « Les p’tits frosst’y » vous invite à leur bourse aux jouets, articles de puericulture et vêtements enfants
Réservation possible jusqu’au 18 septembre : lesptitsfrossty@gmail.com
12€ les 3m linéaires + 2 tables (120*80 cm)
Buvette / confiseries
Pêche à la ligne / tatouages .
Salle polyvalente 1 rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesptitsfrossty@gmail.com
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English :
L’événement BOURSE AUX JOUETS Frossay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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