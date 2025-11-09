Bourse aux jouets Gamaches

Bourse aux jouets Gamaches dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Gamaches Somme

Tarif : 2 – 2 – 2

2

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Lucien Martel Buvette et restauration sur place Réservation 06 45 14 75 37 ou 06 14 30 19 76 2 .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 45 14 75 37 to-du80@hotmail.fr

L’événement Bourse aux jouets Gamaches a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS