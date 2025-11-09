Bourse aux jouets Gamaches
Bourse aux jouets Gamaches dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Gamaches Somme
Tarif : 2 – 2 – 2
2
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Lucien Martel Buvette et restauration sur place Réservation 06 45 14 75 37 ou 06 14 30 19 76 2 .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 45 14 75 37 to-du80@hotmail.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets Gamaches a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS