Bourse aux jouets Gien

Bourse aux jouets par l’association des familles de Gien

Le jeudi 13 de 9h30 à 12h puis de 14h à 18h et le vendredi 14 novembre de 9h30 à 11h , l’association des familles de Gien vous propose de venir déposer les jouets de vos enfants qui ne servent plus afin de leurs donner une seconde vie lors de la vente qui aura lieu le samedi 15 de 10h à 18h et le dimanche 16 novembre de 10h à 17h.

(Merci de bien préparer une liste descriptive des articles apportés lors de votre dépôt de jouets le jeudi et vendredi).

Le vendredi 14 novembre à partir de 20h et uniquement pour les adhérents, une nocturne sera organisée.

Le lundi 17 novembre, de 17h à 19h, le paiement et la restitution des invendus sera effectué. .

6 Chemin du Bois Clair Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 64 09 67 29 ass-familles-gien@orange.fr

English :

Toy fair organized by the Gien Family Association

German :

Spielzeugbörse des Familienverbands von Gien

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dall’Associazione Famiglie Gien

Espanol :

Feria del juguete organizada por la Asociación de Familias de Gien

