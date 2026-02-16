Bourse aux jouets Gondreville Gondreville
Bourse aux jouets Gondreville Gondreville dimanche 8 mars 2026.
Bourse aux jouets Gondreville
29 RUE DU GUE Gondreville Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 10:00:00
Rendez-vous à Gondreville, près de Nancy, pour une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture organisée par l’APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)
L’occasion de faire le tri dans votre maison et de réaliser de bonnes affaires.
Près de 80 exposants sont attendus,
Buvette et Restauration sur place sandwichs, hots-dogs, boissons, crêpes, gâteaux
Lieu couvert et chauffé
Parking sur place
Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les sorties scolaires et extra-scolaires des écoles maternelles et primaires de Gondreville.Tout public
English :
Join us in Gondreville, near Nancy, for a toy, children’s clothing and childcare equipment fair organized by APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)
It’s the perfect opportunity to sort through your home and pick up some bargains.
Nearly 80 exhibitors are expected,
On-site refreshments: sandwiches, hots-dogs, drinks, crêpes, cakes
Covered and heated
On-site parking
Profits from this event will be used to finance school and extra-curricular outings for Gondreville’s nursery and elementary school.
