Bourse aux jouets Gondreville Gondreville

Rendez-vous à Gondreville, près de Nancy, pour une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture organisée par l’APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

L’occasion de faire le tri dans votre maison et de réaliser de bonnes affaires.

Près de 80 exposants sont attendus,

Buvette et Restauration sur place sandwichs, hots-dogs, boissons, crêpes, gâteaux

Lieu couvert et chauffé

Parking sur place

Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les sorties scolaires et extra-scolaires des écoles maternelles et primaires de Gondreville.Tout public

English :

Join us in Gondreville, near Nancy, for a toy, children’s clothing and childcare equipment fair organized by APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

It’s the perfect opportunity to sort through your home and pick up some bargains.

Nearly 80 exhibitors are expected,

On-site refreshments: sandwiches, hots-dogs, drinks, crêpes, cakes

Covered and heated

On-site parking

Profits from this event will be used to finance school and extra-curricular outings for Gondreville’s nursery and elementary school.

