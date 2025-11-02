Bourse aux jouets Place du Marché Graveson
Bourse aux jouets Place du Marché Graveson dimanche 2 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Dimanche 2 novembre 2025 de 9h à 17h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
2025-11-02
Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados à l’Espace Culturel.
Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen à l’Espace Culturel. 75 exposants.
Venez faire des bonnes affaires dans une bonne ambiance.
Buvette et restauration sur place .
Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85
English :
Toys & childcare market for teenagers at the Espace Culturel.
German :
Spielzeug- & Kinder- bis Teenagerbörse im Espace Culturel.
Italiano :
Mercatino dei giocattoli e della puericultura per adolescenti presso l’Espace Culturel.
Espanol :
Mercado de juguetes y puericultura para adolescentes en el Espace Culturel.
