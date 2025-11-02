Bourse aux jouets Place du Marché Graveson

Bourse aux jouets Place du Marché Graveson dimanche 2 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Dimanche 2 novembre 2025 de 9h à 17h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados à l’Espace Culturel.

Bourse aux Jouets & de la Puériculture à l’ados organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen à l’Espace Culturel. 75 exposants.

Venez faire des bonnes affaires dans une bonne ambiance.



Buvette et restauration sur place .

Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85

English :

Toys & childcare market for teenagers at the Espace Culturel.

German :

Spielzeug- & Kinder- bis Teenagerbörse im Espace Culturel.

Italiano :

Mercatino dei giocattoli e della puericultura per adolescenti presso l’Espace Culturel.

Espanol :

Mercado de juguetes y puericultura para adolescentes en el Espace Culturel.

L’événement Bourse aux jouets Graveson a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence