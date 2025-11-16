Bourse aux jouets Groléjac

Bourse aux jouets

L’association des Parents d’Elèves de Groléjac et Veyrignac vous propose une bourse aux jouets, vêtements, puériculture.

L’occasion de faire le tri dans vos chambres et d’en faire profiter !

Rendez-vous le dimanche 16 novembre de 9h à 17h au Foyer rural de Groléjac.

Buvette et pâtisseries sur place

Pour les exposants 6€ la table

Réservations par sms au 06 89 69 58 95 .

Foyer rural Groléjac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 69 58 95

English : Bourse aux jouets

The Groléjac and Veyrignac Parents’ Association is holding a toy, clothes and childcare market.

It’s the perfect opportunity to sort out your rooms and share your treasures!

See you on Sunday November 16 from 9am to 5pm at the Foyer Rural in Groléjac.

Refreshments and pastries on site

German : Bourse aux jouets

Die Elternvereinigung von Groléjac und Veyrignac bietet Ihnen eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege an.

Eine gute Gelegenheit, Ihre Zimmer auszusortieren und andere davon profitieren zu lassen!

Treffpunkt ist am Sonntag, den 16. November, von 9 bis 17 Uhr im Foyer rural von Groléjac.

Getränke und Gebäck vor Ort

Italiano :

L’Associazione dei genitori di Groléjac e Veyrignac organizza un mercatino di giocattoli, vestiti e articoli per l’infanzia.

È un’ottima occasione per fare ordine nelle vostre stanze e dare qualcosa in cambio!

Partecipate domenica 16 novembre dalle 9.00 alle 17.00 presso il Foyer rural di Groléjac.

Rinfresco e dolci sul posto

Espanol : Bourse aux jouets

La Asociación de Padres de Groléjac y Veyrignac organiza un mercadillo de juguetes, ropa y artículos de puericultura.

Es una buena ocasión para hacer limpieza y devolver algo a cambio

Venga el domingo 16 de noviembre, de 9.00 a 17.00 h, al Foyer rural de Groléjac.

Refrescos y bollería in situ

