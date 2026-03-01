Bourse aux jouets Salle des fêtes Hennezis

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Rue de la Croix Verte Hennezis Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Parents, futurs parents ou grands-parents, c’est le moment de faire de bonnes affaires ! L’association Hennezis en Scène organise sa grande bourse annuelle le dimanche 29 mars 2026.

Vêtements de naissance, matériel de puériculture, jeux d’éveil ou jouets pour les plus grands… venez dénicher tout le nécessaire pour vos enfants à prix tout doux !

Informations Pratiques

Date Dimanche 29 mars 2026.

Horaires De 9h30 à 17h00.

Lieu Salle des fêtes, Rue de la Croix Verte, 27700 Hennezis.

Organisateur Association Hennezis en Scène . .

Salle des fêtes Rue de la Croix Verte Hennezis 27700 Eure Normandie +33 6 68 40 49 95

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Hennezis a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération