Bourse aux jouets Salle de l’Orée du Bois Herbignac dimanche 23 novembre 2025.

Salle de l’Orée du Bois Rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

À l’approche des fêtes, nous vous invitons à notre bourse aux jouets, un rendez-vous plein de sourires et de bonnes trouvailles pour remplir les hottes sans vider le porte-monnaie.

Jouets, jeux uniquement.

Buvette et sandwichs sur place. .

Salle de l’Orée du Bois Rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 11 60 12

