Bourse aux jouets La Bayanne Istres

Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 17h. La Bayanne Gymnase Parage Istres Bouches-du-Rhône

2025-10-19 09:00:00

2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Bourse aux jouets de puericulture, vetements enfants 0 à 12 ans

Buvette sur place

10€ la table exposant .

La Bayanne Gymnase Parage Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 88 73 45

English :

Toys, nursery and children’s clothing fair 0 to 12 years old

German :

Börse für Kinderspielzeug, Kleidung für Kinder von 0 bis 12 Jahren

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento per bambini da 0 a 12 anni

Espanol :

Feria de juguetes y ropa infantil para niños de 0 a 12 años

L’événement Bourse aux jouets Istres a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme d’Istres