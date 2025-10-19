Bourse aux jouets La Bayanne Istres
Bourse aux jouets La Bayanne Istres dimanche 19 octobre 2025.
Bourse aux jouets
Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 17h. La Bayanne Gymnase Parage Istres Bouches-du-Rhône
Bourse aux jouets de puericulture, vetements enfants 0 à 12 ans
Buvette sur place
10€ la table exposant .
La Bayanne Gymnase Parage Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 88 73 45
English :
Toys, nursery and children’s clothing fair 0 to 12 years old
German :
Börse für Kinderspielzeug, Kleidung für Kinder von 0 bis 12 Jahren
Italiano :
Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento per bambini da 0 a 12 anni
Espanol :
Feria de juguetes y ropa infantil para niños de 0 a 12 años
