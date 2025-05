Bourse aux jouets jeux et livres – Jœuf, 14 juin 2025 08:30, Jœuf.

Meurthe-et-Moselle

Bourse aux jouets jeux et livres Square Serge Léonard Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-14 08:30:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Organisée par l’association Les Petites Toques

Exposant 1€ le mètreTout public

0 .

Square Serge Léonard

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 69 19 79 27

English :

Organized by the association Les Petites Toques

Exhibitor 1? per meter

German :

Organisiert von der Vereinigung « Les Petites Toques »

Aussteller 1? pro Meter

Italiano :

Organizzato dall’associazione Les Petites Toques

Espositore 1? al metro

Espanol :

Organizado por la asociación Les Petites Toques

Expositor 1? por metro

L’événement Bourse aux jouets jeux et livres Jœuf a été mis à jour le 2025-05-21 par MILTOL