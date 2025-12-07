Bourse aux jouets junior Salle des Fêtes Suze-la-Rousse

Bourse aux jouets junior

Salle des Fêtes 117 rue du Stade Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Organisée par l’école maternelle, vous pourrez déambuler dans la salle à la recherche d’un petit cadeau pour Noël tout en faisant une bonne action. Animation musicale avec une chorale qui chantera vers 16h et petite restauration/buvette sur place.

Salle des Fêtes 117 rue du Stade Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 67 90 21

English :

Organized by the nursery school, you’ll be able to wander around the hall in search of a little Christmas present while doing a good deed. Musical entertainment with a choir singing around 4 p.m. and refreshments on site.

German :

Organisiert von der Vorschule können Sie auf der Suche nach einem kleinen Weihnachtsgeschenk durch den Saal schlendern und gleichzeitig eine gute Tat vollbringen. Musikalische Unterhaltung mit einem Chor, der gegen 16 Uhr singt, und kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Organizzato dalla scuola materna, si potrà girare per la sala alla ricerca di un piccolo regalo di Natale e fare una buona azione. Ci sarà un intrattenimento musicale con un coro che canterà verso le 16.00 e uno snack bar sul posto.

Espanol :

Organizado por la escuela infantil, podrás pasear por el pabellón en busca de un regalito navideño mientras haces una buena obra. Habrá animación musical con un coro que cantará hacia las 16.00 horas y un merendero in situ.

