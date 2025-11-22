Bourse aux jouets Salle d’activités La Barde
Bourse aux jouets Salle d’activités La Barde samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle d’activités 1 rue du Millat La Barde Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22
Matériel de puériculture, jouets, livres, vêtements de 0/14 ans…
spectacle de magie à 20h
Buvette et restauration sur place
Salle d’activités 1 rue du Millat La Barde 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 88 45 48
English :
Nursery equipment, toys, books, clothes for 0/14 year olds…
magic show at 8pm
Refreshments and snacks on site
German :
Babyausstattung, Spielzeug, Bücher, Kleidung für 0/14-Jährige…
zaubershow um 20 Uhr
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Attrezzature per l’infanzia, giocattoli, libri, vestiti per bambini da 0 a 14 anni…
spettacolo di magia alle 20.00
Rinfreschi e cibo in loco
Espanol :
Material de puericultura, juguetes, libros, ropa para 0/14 años…
espectáculo de magia a las 20.00 horas
Refrescos y comida in situ
