Bourse aux jouets Salle d’activités La Barde

Bourse aux jouets

Salle d’activités 1 rue du Millat La Barde Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Matériel de puériculture, jouets, livres, vêtements de 0/14 ans…

spectacle de magie à 20h

Buvette et restauration sur place

Salle d’activités 1 rue du Millat La Barde 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 88 45 48

English :

Nursery equipment, toys, books, clothes for 0/14 year olds…

magic show at 8pm

Refreshments and snacks on site

German :

Babyausstattung, Spielzeug, Bücher, Kleidung für 0/14-Jährige…

zaubershow um 20 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Attrezzature per l’infanzia, giocattoli, libri, vestiti per bambini da 0 a 14 anni…

spettacolo di magia alle 20.00

Rinfreschi e cibo in loco

Espanol :

Material de puericultura, juguetes, libros, ropa para 0/14 años…

espectáculo de magia a las 20.00 horas

Refrescos y comida in situ

