Bourse aux jouets rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz

Bourse aux jouets rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

C’est le moment de trier vos coffres à jouets!! L’amicale laîque organise la bourse aux jouets à la Bernerie-en-Retz.

Le jour du tri est arrivé: peluches, jouets et jeux de société…

Donner une seconde vie aux jouets tout en soutenant une grande cause, c’est la double promesse d’une bourse aux jouets organisée en faveur du Téléthon.

Buvette et vente de gâteaux sucrés/salés.

Parking salle des fêtes.

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone.

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 04 91 68 amicale.laique.labernerie@laposte.net

English :

It’s time to sort your toy boxes! L’amicale laîque is organizing a toy fair in La Bernerie-en-Retz.

German :

Es ist Zeit, Ihre Spielzeugkisten zu sortieren! Die Amicale laîque organisiert die Spielzeugbörse in La Bernerie-en-Retz.

Italiano :

È tempo di sistemare le scatole dei giocattoli! L’amicale laica organizza una fiera del giocattolo a La Bernerie-en-Retz.

Espanol :

Es hora de ordenar las cajas de juguetes L’amicale laîque organiza una feria del juguete en La Bernerie-en-Retz.

