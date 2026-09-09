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AGENDA · La Boixe

Bourse aux jouets Gymnase La Boixe

dimanche 11 octobre 2026 · Gymnase · La Boixe

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Gymnase
Adresse
12 bis, rue de la gare
Ville
16330 La Boixe
Département
Charente
Tarif

La Boixe

Bourse aux jouets

Gymnase 12 bis, rue de la gare La Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :
2026-10-11

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Gymnase 12 bis, rue de la gare La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 36 43  apevarsexposants@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux jouets La Boixe a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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