Bourse aux jouets Gymnase La Boixe

Informations pratiques

La Boixe

Bourse aux jouets

Gymnase 12 bis, rue de la gare La Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-11

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Gymnase 12 bis, rue de la gare La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 36 43 apevarsexposants@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux jouets La Boixe a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente