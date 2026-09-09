AGENDA · La Boixe
Bourse aux jouets Gymnase La Boixe
dimanche 11 octobre 2026 · Gymnase · La Boixe
Informations pratiques
La Boixe
Bourse aux jouets
Gymnase 12 bis, rue de la gare La Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 16:00:00
Date(s) :
2026-10-11
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Gymnase 12 bis, rue de la gare La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 36 43 apevarsexposants@gmail.com
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English :
L’événement Bourse aux jouets La Boixe a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente