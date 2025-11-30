Bourse aux Jouets La Ferté-Bernard

Bourse aux Jouets

Salle du Closeau, rue Hoche La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Bourse aux jouets dons les bénéfices iront au profit des écoles Jean ROSTAND et Paul KLEE de la Ferté Bernard Évènement de APE de l’Huisne .

Salle du Closeau, rue Hoche La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 27 99 88

