Bourse aux jouets Rue de la Scierie La Grigonnais
Rue de la Scierie Espace Mil’lieu La Grigonnais Loire-Atlantique
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
Date(s) :
2025-11-15
De nombreux jeux, jouets pour bébés et enfants.
Venez faire vos emplettes d’automne et vous dénicherez peut-être ici la bonne idée pour Noël !
Tout public
Entrée libre
Informations auprès de l’amicale laïque des Marronniers .
Rue de la Scierie Espace Mil’lieu La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicalelaiquedesmarronniers@gmail.com
English :
Lots of games and toys for babies and children.
German :
Zahlreiche Spiele, Spielzeug für Babys und Kinder.
Italiano :
Tanti giochi e giocattoli per neonati e bambini.
Espanol :
Muchos juegos y juguetes para bebés y niños.
L’événement Bourse aux jouets La Grigonnais a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays Erdre Canal Forêt