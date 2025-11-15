Bourse aux jouets Rue de la Scierie La Grigonnais

Bourse aux jouets

Rue de la Scierie Espace Mil’lieu La Grigonnais Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

De nombreux jeux, jouets pour bébés et enfants.

Venez faire vos emplettes d’automne et vous dénicherez peut-être ici la bonne idée pour Noël !

Tout public

Entrée libre

Informations auprès de l’amicale laïque des Marronniers .

amicalelaiquedesmarronniers@gmail.com

English :

Lots of games and toys for babies and children.

German :

Zahlreiche Spiele, Spielzeug für Babys und Kinder.

Italiano :

Tanti giochi e giocattoli per neonati e bambini.

Espanol :

Muchos juegos y juguetes para bebés y niños.

