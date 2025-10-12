Bourse aux jouets Langeac
Bourse aux jouets Langeac dimanche 12 octobre 2025.
Bourse aux jouets
avenue de l’Europe Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Bourse aux jouets avec une partie des bénéfices reversées au téléthon.
Inscription obligatoire au 06-45-80-02-87 ou 04-71-77-24-00 ou 06-80-34-70-23 ou 06-03-12-64-25 ou lesboutsdchou@hotmail.com
Droit de dépôt 2€
.
avenue de l’Europe Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com
English :
Toy fair with part of the proceeds going to the Telethon.
Registration required on 06-45-80-02-87 or 04-71-77-24-00 or 06-80-34-70-23 or 06-03-12-64-25 or lesboutsdchou@hotmail.com
Deposit fee: 2?
German :
Spielzeugbörse, bei der ein Teil des Gewinns an den Telethon gespendet wird.
Anmeldung erforderlich unter 06-45-80-02-87 oder 04-71-77-24-00 oder 06-80-34-70-23 oder 06-03-12-64-25 oder lesboutsdchou@hotmail.com
Anmeldegebühr: 2?
Italiano :
Fiera del giocattolo con parte del ricavato destinato a Telethon.
Iscrizione obbligatoria allo 06-45-80-02-87 o allo 04-71-77-24-00 o allo 06-80-34-70-23 o allo 06-03-12-64-25 o a lesboutsdchou@hotmail.com
Quota di deposito: 2?
Espanol :
Feria del juguete cuyos beneficios se destinarán en parte al Telemaratón.
Inscripción obligatoria en 06-45-80-02-87 o 04-71-77-24-00 o 06-80-34-70-23 o 06-03-12-64-25 o lesboutsdchou@hotmail.com
Depósito: 2?
L’événement Bourse aux jouets Langeac a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier