Bourse aux jouets Lantriac
Bourse aux jouets Lantriac dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-09
Bourse aux jouets organisée par l’APE de l’école publique.
Jouets, puériculture, vêtements, venez dénicher des pépites de seconde main, des cadeaux à petits prix.
Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.ecolepublique.lantriac@gmail.com
English :
Toy fair organized by the APE of the public school.
Toys, childcare, clothes, come and find second-hand nuggets and gifts at low prices.
German :
Spielzeugbörse, organisiert von der Elternvereinigung der öffentlichen Schule.
Spielzeug, Kinderpflege, Kleidung hier finden Sie Second-Hand-Nuggets und Geschenke zu kleinen Preisen.
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata dall’APE della scuola pubblica.
Giocattoli, attrezzature per l’infanzia, vestiti, venite a trovare pepite e regali di seconda mano a prezzi bassi.
Espanol :
Feria del juguete organizada por la APE de la escuela pública.
Juguetes, material de puericultura, ropa, ven y encuentra pepitas y regalos de segunda mano a precios bajos.
