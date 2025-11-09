Bourse aux jouets Lantriac

Bourse aux jouets organisée par l’APE de l’école publique.

Jouets, puériculture, vêtements, venez dénicher des pépites de seconde main, des cadeaux à petits prix.

Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.ecolepublique.lantriac@gmail.com

English :

Toy fair organized by the APE of the public school.

Toys, childcare, clothes, come and find second-hand nuggets and gifts at low prices.

German :

Spielzeugbörse, organisiert von der Elternvereinigung der öffentlichen Schule.

Spielzeug, Kinderpflege, Kleidung hier finden Sie Second-Hand-Nuggets und Geschenke zu kleinen Preisen.

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dall’APE della scuola pubblica.

Giocattoli, attrezzature per l’infanzia, vestiti, venite a trovare pepite e regali di seconda mano a prezzi bassi.

Espanol :

Feria del juguete organizada por la APE de la escuela pública.

Juguetes, material de puericultura, ropa, ven y encuentra pepitas y regalos de segunda mano a precios bajos.

