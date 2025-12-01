Bourse aux jouets Le Breuil-en-Auge
Bourse aux jouets Le Breuil-en-Auge samedi 13 décembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Jouets et articles de puériculture
Faites le plein de vêtements, jouets de seconde main articles de puériculture, vêtements, livres, jouets, … pour gâter vos petits.
4€ le mètre, possiblité d’exposer les 2 jours.
Restauration sur place. .
Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 6 10 24 19 66
English : Bourse aux jouets
Toys and childcare articles
L’événement Bourse aux jouets Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Terre d’Auge Tourisme