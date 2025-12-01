Bourse aux jouets

Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Jouets et articles de puériculture

Faites le plein de vêtements, jouets de seconde main articles de puériculture, vêtements, livres, jouets, … pour gâter vos petits.

4€ le mètre, possiblité d’exposer les 2 jours.

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 6 10 24 19 66

English : Bourse aux jouets

Toys and childcare articles

L’événement Bourse aux jouets Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Terre d’Auge Tourisme