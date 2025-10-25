Bourse aux jouets livres collections Salle du Bois Plaisant Le Bernard
Bourse aux jouets livres collections Salle du Bois Plaisant Le Bernard samedi 25 octobre 2025.
Bourse aux jouets livres collections
Salle du Bois Plaisant Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
.
Salle du Bois Plaisant Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 60 30 07 bernardjolly@neuf.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets livres collections Le Bernard a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral