Bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants Salle polyvalente Louchy-Montfand

Bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants

Salle polyvalente 62 rue des Écoliers Louchy-Montfand Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Table de 1,80m

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Venez vendre ou chiner jouets, jeux de société, livres, vêtements d’enfants et articles de puériculture dans une ambiance conviviale !

+33 6 31 39 15 96 ape_clm03@yahoo.com

English :

Come and sell or bargain for toys, board games, books, children’s clothes and childcare items in a friendly atmosphere!

German :

Kommen Sie und verkaufen oder stöbern Sie nach Spielzeug, Gesellschaftsspielen, Büchern, Kinderkleidung und Babyartikeln in einer freundlichen Atmosphäre!

Italiano :

Venite a vendere o acquistare giocattoli, giochi da tavolo, libri, vestiti per bambini e articoli per l’infanzia in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Ven a vender o comprar juguetes, juegos de mesa, libros, ropa infantil y artículos de puericultura en un ambiente agradable

