Bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants Salle polyvalente Louchy-Montfand
Bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants Salle polyvalente Louchy-Montfand dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants
Salle polyvalente 62 rue des Écoliers Louchy-Montfand Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Table de 1,80m
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Venez vendre ou chiner jouets, jeux de société, livres, vêtements d’enfants et articles de puériculture dans une ambiance conviviale !
.
Salle polyvalente 62 rue des Écoliers Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 39 15 94 ape_clm03@yahoo.com
English :
Come and sell or bargain for toys, board games, books, children’s clothes and childcare items in a friendly atmosphere!
German :
Kommen Sie und verkaufen oder stöbern Sie nach Spielzeug, Gesellschaftsspielen, Büchern, Kinderkleidung und Babyartikeln in einer freundlichen Atmosphäre!
Italiano :
Venite a vendere o acquistare giocattoli, giochi da tavolo, libri, vestiti per bambini e articoli per l’infanzia in un’atmosfera amichevole!
Espanol :
Ven a vender o comprar juguetes, juegos de mesa, libros, ropa infantil y artículos de puericultura en un ambiente agradable
L’événement Bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants Louchy-Montfand a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Val de Sioule