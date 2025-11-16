Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet Salle des Fêtes du Pouyalet Pauillac

Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet Salle des Fêtes du Pouyalet Pauillac dimanche 16 novembre 2025.

Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet

Salle des Fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des Fêtes du Pouyalet organise une bourse aux jouets, jeux, vêtements et livres pour les enfants.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation pour les exposants, qui seront accueillis dès 6h30 le jour de la bourse. .

Salle des Fêtes du Pouyalet Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 41 08 37 yannickgarat@sfr.fr

English : Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet

German : Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet

Italiano :

Espanol : Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet

L’événement Bourse aux jouets, livres et vêtements du CF du Pouyalet Pauillac a été mis à jour le 2025-10-19 par OT Médoc-Vignoble