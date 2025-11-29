Bourse aux jouets Longevilles-Mont-d’Or

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Organisée par l’ASPE les Fontaines.
Vente de jouets au profit de l’Ecoles des Fontaines.
Déposer vos dons dans nos différents points de collectes jusqu’au 16 novembre
– Périscolaire de Rochejean
– Vert Claire aux Hôpitaux-Neufs
– Maison médical de Mouthe
– Coccimarket de Labergement Sainte Marie
– Garage Midas à Pontarlier

Petite restauration sur place   .

Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   aspelesfontaines@outlook.fr

