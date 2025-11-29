Bourse aux jouets

Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Organisée par l’ASPE les Fontaines.

Vente de jouets au profit de l’Ecoles des Fontaines.

Déposer vos dons dans nos différents points de collectes jusqu’au 16 novembre

– Périscolaire de Rochejean

– Vert Claire aux Hôpitaux-Neufs

– Maison médical de Mouthe

– Coccimarket de Labergement Sainte Marie

– Garage Midas à Pontarlier

Petite restauration sur place .

Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aspelesfontaines@outlook.fr

English : Bourse aux jouets

German : Bourse aux jouets

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS