Bourse aux jouets Longevilles-Mont-d’Or

Bourse aux jouets
Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Organisée par l’ASPE les Fontaines.
Vente de jouets au profit de l’Ecoles des Fontaines.
Déposer vos dons dans nos différents points de collectes jusqu’au 16 novembre
– Périscolaire de Rochejean
– Vert Claire aux Hôpitaux-Neufs
– Maison médical de Mouthe
– Coccimarket de Labergement Sainte Marie
– Garage Midas à Pontarlier
Petite restauration sur place .
Salle des fêtes Longevilles-Mont-d'Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aspelesfontaines@outlook.fr
