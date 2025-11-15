Bourse aux Jouets Salle des Fêtes Luçon

Bourse aux Jouets Salle des Fêtes Luçon samedi 15 novembre 2025.

Bourse aux Jouets

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Bourse aux jouets, déguisements, livres, BD, jeux éducatifs. Organisé par les Z’occas de fripouilles

Un grand choix de jouets du 1er âge à l’adolescence présentés de façon organisée par âge, type de jouets, garçon ou fille, etc.. Tous les jouets, dont le fonctionnement est contrôlé lors du dépôt, sont en bon état et à petit prix.

Inscription comme déposant de 1 mois à une semaine avant la vente sur https://www.helloasso.com/associations/les-z-occas-des-fripouilles ;

Dépôt des jouets le 14 novembre de 9h30 à 18h30 dans le créneau horaire convenu lors de l’inscription ;

Vente le 15 novembre de 10h à 16h ;

Récupération des invendus le 16 novembre de 10h à 11h.

Les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider une journée, ½ journée, etc.

Tarif 2€ par liste pour les frais d’adhésion. L’association prélève 20% sur les articles vendus pour ses frais de fonctionnement .

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 37 43 21

English :

Toys, costumes, books, comics, educational games market. Organized by the Z’occas de fripouilles

German :

Börse für Spielzeug, Verkleidungen, Bücher, Comics, Lernspiele. Organisiert von den « Z’occas de fripouilles »

Italiano :

Mercatino del giocattolo, abbigliamento in maschera, libri, fumetti, giochi educativi. Organizzato da Z’occas de fripouilles

Espanol :

Mercado de juguetes, disfraces, libros, cómics, juegos educativos. Organizado por la Z’occas de fripouilles

