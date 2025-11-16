Bourse aux jouets Magny-vernois Magny-Vernois
Bourse aux jouets
Magny-vernois 20 Grande Rue Magny-Vernois Haute-Saône
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Venez faire de bonnes affaires et préparer les fêtes en participant à la bourse aux jouets de Magny-Vernois !
Jeux, peluches, livres, vêtements pour enfants…
C’est l’occasion parfaite pour vendre, échanger ou acheter à petits prix dans une ambiance conviviale et familiale.
Lieu Salle des fêtes à Magny-Vernois
Horaires 9h-17h
Renseignement et inscription au: 06.81.02.49.49 .
