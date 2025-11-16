Bourse aux jouets Magny-vernois Magny-Vernois

Bourse aux jouets

Magny-vernois 20 Grande Rue Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Venez faire de bonnes affaires et préparer les fêtes en participant à la bourse aux jouets de Magny-Vernois !

Jeux, peluches, livres, vêtements pour enfants…

C’est l’occasion parfaite pour vendre, échanger ou acheter à petits prix dans une ambiance conviviale et familiale.

Date 16 Novembre 2025

Lieu Salle des fêtes à Magny-Vernois

Horaires 9h-17h

Renseignement et inscription au: 06.81.02.49.49 .

Magny-vernois 20 Grande Rue Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 02 49 49

English : Bourse aux jouets

German : Bourse aux jouets

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Magny-Vernois a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE