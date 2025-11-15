Bourse aux jouets Marcilly-en-Villette
Bourse aux jouets Marcilly-en-Villette samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
Bourse aux jouets, déco et cadeaux de l’Association familiale de Marcilly-en-Villette. Vente
Samedi 15 novembre
de 9h à 12h et 14h à 18h
et Dimanche 16 novembre
de 10h à 12h et 14h à 17h
Dépôt les 10 (14h00-18h00), 12 et 13 novembre (9h00-11h30/14h00-18h00).
Bourse aux jouets, déco et cadeaux de l’Association familiale de Marcilly-en-Villette
– 20 avec jouets (5 jouets minimum)
– 15 sans jouets (articles pour la maison)
une seule carte par déposant .
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire assofamiliale.marcilly45@gmail.com
English :
Toy, decoration and gift fair organized by the Marcilly-en-Villette Family Association. ? Sale
Saturday November 15th
9am to 12pm and 2pm to 6pm
and Sunday November 16
from 10am to 12pm and 2pm to 5pm
? Storage on November 10th (2pm-6pm), 12th and 13th (9am-11.30am/14pm-6pm).
German :
Spielzeug-, Deko- und Geschenkartikelbörse des Familienverbands von Marcilly-en-Villette. ? Verkauf
Samstag, 15. November
von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr
und Sonntag, den 16. November
von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
? Abgabe am 10. (14.00-18.00 Uhr), 12. und 13. November (9.00-11.30 Uhr/14.00-18.00 Uhr).
Italiano :
Salone del giocattolo, della decorazione e del regalo organizzato dall’Associazione delle Famiglie di Marcilly-en-Villette ? Vendita
Sabato 15 novembre
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e domenica 16 novembre
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
? Consegna il 10 (14:00-18:00), 12 e 13 novembre (9:00-11:30/14:00-18:00).
Espanol :
Feria del juguete, de la decoración y del regalo organizada por la Asociación Familiar de Marcilly-en-Villette ? Venta
Sábado 15 de noviembre
de 9h a 12h y de 14h a 18h
y el domingo 16 de noviembre
de 10h a 12h y de 14h a 17h
? Entregas los días 10 (de 14.00 a 18.00 h), 12 y 13 de noviembre (de 9.00 a 11.30 h y de 14.00 a 18.00 h).
