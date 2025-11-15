Bourse aux jouets Marcilly-en-Villette

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets, déco et cadeaux de l’Association familiale de Marcilly-en-Villette. Vente

Samedi 15 novembre

de 9h à 12h et 14h à 18h

et Dimanche 16 novembre

de 10h à 12h et 14h à 17h

Dépôt les 10 (14h00-18h00), 12 et 13 novembre (9h00-11h30/14h00-18h00).

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire assofamiliale.marcilly45@gmail.com

English :

Toy, decoration and gift fair organized by the Marcilly-en-Villette Family Association. ? Sale

Saturday November 15th

9am to 12pm and 2pm to 6pm

and Sunday November 16

from 10am to 12pm and 2pm to 5pm

? Storage on November 10th (2pm-6pm), 12th and 13th (9am-11.30am/14pm-6pm).

German :

Spielzeug-, Deko- und Geschenkartikelbörse des Familienverbands von Marcilly-en-Villette. ? Verkauf

Samstag, 15. November

von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

und Sonntag, den 16. November

von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

? Abgabe am 10. (14.00-18.00 Uhr), 12. und 13. November (9.00-11.30 Uhr/14.00-18.00 Uhr).

Italiano :

Salone del giocattolo, della decorazione e del regalo organizzato dall’Associazione delle Famiglie di Marcilly-en-Villette ? Vendita

Sabato 15 novembre

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

e domenica 16 novembre

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

? Consegna il 10 (14:00-18:00), 12 e 13 novembre (9:00-11:30/14:00-18:00).

Espanol :

Feria del juguete, de la decoración y del regalo organizada por la Asociación Familiar de Marcilly-en-Villette ? Venta

Sábado 15 de noviembre

de 9h a 12h y de 14h a 18h

y el domingo 16 de noviembre

de 10h a 12h y de 14h a 17h

? Entregas los días 10 (de 14.00 a 18.00 h), 12 y 13 de noviembre (de 9.00 a 11.30 h y de 14.00 a 18.00 h).

