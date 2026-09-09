BOURSE AUX JOUETS ANGONIA Martres-Tolosane
dimanche 6 décembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
BOURSE AUX JOUETS
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 16:00:00
Date(s) :
2026-12-06
APPEL AUX PARTICULIERS POUR LA BOURSE AUX JOUETS.
Cette année, en plus du marché de Noël de Martres-Tolosane qui aura lieu à Angonia, nous vous proposons une bourse aux jouets réservée au particuliers. (Oui,oui,vous ) si vous voulez participer écrivez nous pour vous inscrire. Par mail : contact@angonia.fr .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr
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English :
CALL FOR DONATIONS FROM THE PUBLIC FOR THE TOY DRIVE.
L’événement BOURSE AUX JOUETS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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