BOURSE AUX JOUETS ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

BOURSE AUX JOUETS

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 16:00:00

Date(s) :

2026-12-06

APPEL AUX PARTICULIERS POUR LA BOURSE AUX JOUETS.

Cette année, en plus du marché de Noël de Martres-Tolosane qui aura lieu à Angonia, nous vous proposons une bourse aux jouets réservée au particuliers. (Oui,oui,vous ) si vous voulez participer écrivez nous pour vous inscrire. Par mail : contact@angonia.fr .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CALL FOR DONATIONS FROM THE PUBLIC FOR THE TOY DRIVE.

L’événement BOURSE AUX JOUETS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE