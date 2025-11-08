BOURSE AUX JOUETS, MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE & LIVRES JEUNESSE Vix

BOURSE AUX JOUETS, MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE & LIVRES JEUNESSE Vix samedi 8 novembre 2025.

BOURSE AUX JOUETS, MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE & LIVRES JEUNESSE

Espace culturel Nina Vasseur Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

En dépôt-vente, tout pour vos enfants !

L’Association des Parents d’Elèves de l’École Gaston Chaissac de Vix organise sa bourse aux jouets annuelle. Sous forme de dépôt-vente, vous pourrez y vendre ou y acquérir des jouets et des jeux, du matériel de puériculture et des livres jeunesse.

Vous pourrez déposer vos articles le vendredi 7 novembre de 16h à 20h, et reprendre vos recettes et invendus le dimanche 9 novembre de 10h à 12h.

Tarifs déposants 2,5€ la liste. Accès libre pour les visiteurs.

Inscription déposant obligatoire renseignements et règlement evenement.apeelvix@gmail.com

ou au 06.70.12.40.16

Conditions d’inscription: Règlement, listes et étiquettes à evenement.apeelvix@gmail.com

2,50€ la liste .

Espace culturel Nina Vasseur Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 12 40 16 evenement.apeelvix@gmail.com

English :

Everything for your children in the store!

German :

Im Lagerverkauf, alles für Ihre Kinder!

Italiano :

Tutto per i vostri bambini!

Espanol :

¡Todo para tus hijos en la tienda de segunda mano!

L’événement BOURSE AUX JOUETS, MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE & LIVRES JEUNESSE Vix a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin