BOURSE AUX JOUETS, MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE & LIVRES JEUNESSE Vix

BOURSE AUX JOUETS, MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE & LIVRES JEUNESSE
Espace culturel Nina Vasseur Vix Vendée
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
En dépôt-vente, tout pour vos enfants !
L’Association des Parents d’Elèves de l’École Gaston Chaissac de Vix organise sa bourse aux jouets annuelle. Sous forme de dépôt-vente, vous pourrez y vendre ou y acquérir des jouets et des jeux, du matériel de puériculture et des livres jeunesse.
Vous pourrez déposer vos articles le vendredi 7 novembre de 16h à 20h, et reprendre vos recettes et invendus le dimanche 9 novembre de 10h à 12h.
Tarifs déposants 2,5€ la liste. Accès libre pour les visiteurs.
Inscription déposant obligatoire renseignements et règlement evenement.apeelvix@gmail.com
ou au 06.70.12.40.16
Conditions d’inscription: Règlement, listes et étiquettes à evenement.apeelvix@gmail.com
2,50€ la liste .
Espace culturel Nina Vasseur Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 12 40 16 evenement.apeelvix@gmail.com
English :
Everything for your children in the store!
German :
Im Lagerverkauf, alles für Ihre Kinder!
Italiano :
Tutto per i vostri bambini!
Espanol :
¡Todo para tus hijos en la tienda de segunda mano!
