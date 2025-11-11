Bourse aux jouets Salle polyvalente du stade Maubourguet

Bourse aux jouets Salle polyvalente du stade Maubourguet mardi 11 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Salle polyvalente du stade MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-11-11 08:00:00

fin : 2025-11-11 16:00:00

2025-11-11

Jouets, DVD, accessoires puériculture, vêtements enfants… le bonheur des petits (et des parents) vous attend à la bourse aux jouets.

Restauration et buvette sur place.

Salle polyvalente du stade MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 99 88 64 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

Toys, DVDs, childcare accessories, children’s clothes… the little ones (and their parents) will be delighted at the toy fair.

Catering and refreshments on site.

German :

Spielzeug, DVDs, Zubehör für die Kinderpflege, Kinderkleidung? das Glück der Kleinen (und der Eltern) erwartet Sie auf der Spielzeugbörse.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Giocattoli, DVD, accessori per la cura dei bambini, vestiti per bambini: la fiera del giocattolo è l’ideale per i più piccoli (e per i genitori).

Ristorazione e rinfreschi in loco.

Espanol :

Juguetes, DVD, accesorios de puericultura, ropa infantil… hay mucho para que los pequeños (y los padres) disfruten en la feria del juguete.

Restauración y refrescos in situ.

L’événement Bourse aux jouets Maubourguet a été mis à jour le 2025-10-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65