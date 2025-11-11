Bourse aux jouets Salle polyvalente du stade Maubourguet
Bourse aux jouets Salle polyvalente du stade Maubourguet mardi 11 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle polyvalente du stade MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Jouets, DVD, accessoires puériculture, vêtements enfants… le bonheur des petits (et des parents) vous attend à la bourse aux jouets.
Restauration et buvette sur place.
Salle polyvalente du stade MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 99 88 64 mairie@ville-maubourguet.fr
English :
Toys, DVDs, childcare accessories, children’s clothes… the little ones (and their parents) will be delighted at the toy fair.
Catering and refreshments on site.
German :
Spielzeug, DVDs, Zubehör für die Kinderpflege, Kinderkleidung? das Glück der Kleinen (und der Eltern) erwartet Sie auf der Spielzeugbörse.
Verpflegung und Getränke vor Ort.
Italiano :
Giocattoli, DVD, accessori per la cura dei bambini, vestiti per bambini: la fiera del giocattolo è l’ideale per i più piccoli (e per i genitori).
Ristorazione e rinfreschi in loco.
Espanol :
Juguetes, DVD, accesorios de puericultura, ropa infantil… hay mucho para que los pequeños (y los padres) disfruten en la feria del juguete.
Restauración y refrescos in situ.
