Bourse aux jouets Salle Ahusky Mauléon-Licharre samedi 6 décembre 2025.
Salle Ahusky 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
L’union locale de la Croix-Rouge de Mauléon-Tardets vous invite à la bourse aux jouets qui se tiendra à Mauléon.
Si vous avez des jeux et des jouets à déposer, vous pourrez le faire aux heures de permanences. Et pour vos achats de dernière minute, vous trouverez chez nous un grand choix à prix modiques. Venez nombreux ! .
Salle Ahusky 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 34 12 60 ul.mauleon@croix-rouge.fr
