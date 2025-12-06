Bourse aux jouets Salle Ahusky Mauléon-Licharre

Bourse aux jouets

Salle Ahusky 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

L’union locale de la Croix-Rouge de Mauléon-Tardets vous invite à la bourse aux jouets qui se tiendra à Mauléon.

Si vous avez des jeux et des jouets à déposer, vous pourrez le faire aux heures de permanences. Et pour vos achats de dernière minute, vous trouverez chez nous un grand choix à prix modiques. Venez nombreux ! .

+33 5 24 34 12 66 ul.mauleon@croix-rouge.fr

