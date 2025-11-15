Bourse aux jouets Salle Jacques Prévert Melle

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets

Les 15 et 16 novembre 2025

Salle Jacques Prévert, Melle

Tout public.

Samedi 15 novembre accueil des exposants dès 8h30 et accueil des visiteurs de 10h à 17h.

Dimanche 16 novembre accueil des exposants dès 7h30 et accueil des visiteurs de 9h à 16h.

Pour les exposants 3€ par table et par jour.

Restauration possible sur place, boissons et crêpes.

Ceux qui le souhaitent peuvent donner des jeux ou des livres en les déposant dans les cartons APE prévus dans les écoles. Pas de dépot-vente.

Cette manifestation permettra de soutenir les projets des deux écoles publiques de Melle.

Plus d’informations et réservations par téléphone. .

Salle Jacques Prévert Quartier de la mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 58 44 69 apemelle79@gmail.com

