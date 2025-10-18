Bourse aux jouets Mers-les-Bains

Bourse aux jouets Mers-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux jouets

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5

2.5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 08:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Jouets, matériel de puériculture 2,50€ le mètre ; 2€ si les deux jours Buvette et restauration sur place Renseignement et réservation au 06 71 02 06 82 2.5 .

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 71 02 06 82 ya.pas.lfeu@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS