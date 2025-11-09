Bourse aux jouets Salle Lamarque Cando Mont-de-Marsan

Bourse aux jouets

Salle Lamarque Cando 5, allées Raymond Farbos Mont-de-Marsan Landes

Les conseils de quartier montois organisent une bourse aux jouets avant les fêtes de fin d’année pour offrir une seconde vie aux jeux des enfants à des prix accessibles. .

