BOURSE AUX JOUETS Montaigu Montaigu-Vendée

BOURSE AUX JOUETS Montaigu Montaigu-Vendée samedi 8 novembre 2025.

BOURSE AUX JOUETS Montaigu

Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

.

Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire asso-aij@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BOURSE AUX JOUETS Montaigu Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Terres de Montaigu