Bourse aux jouets Montguyon

Bourse aux jouets

Salle Polyvalente Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Matériel de puériculture, jouets, livres, vêtements de 0/14 ans…

.

Salle Polyvalente Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 05 32

English :

Nursery equipment, toys, books, clothes for 0/14 year olds…

German :

Babyausstattung, Spielzeug, Bücher, Kleidung für 0/14-Jährige…

Italiano :

Attrezzature per asili nido, giocattoli, libri, vestiti per bambini da 0 a 14 anni…

Espanol :

Material de guardería, juguetes, libros, ropa para niños de 0 a 14 años…

