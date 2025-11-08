Bourse aux jouets Montguyon
Bourse aux jouets Montguyon samedi 8 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle Polyvalente Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Matériel de puériculture, jouets, livres, vêtements de 0/14 ans…
Salle Polyvalente Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 05 32
English :
Nursery equipment, toys, books, clothes for 0/14 year olds…
German :
Babyausstattung, Spielzeug, Bücher, Kleidung für 0/14-Jährige…
Italiano :
Attrezzature per asili nido, giocattoli, libri, vestiti per bambini da 0 a 14 anni…
Espanol :
Material de guardería, juguetes, libros, ropa para niños de 0 a 14 años…
L’événement Bourse aux jouets Montguyon a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac