Montguyon

Bourse aux jouets

Salle Polyvalente Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Matériel de puériculture, jouets, livres, vêtements de 0/14 ans…

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Salle Polyvalente Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 05 32

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English :

Nursery equipment, toys, books, clothes for 0/14 year olds…

L’événement Bourse aux jouets Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge