Bourse aux jouets Montguyon
Bourse aux jouets Montguyon samedi 7 novembre 2026.
Montguyon
Bourse aux jouets
Salle Polyvalente Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:00:00
fin : 2026-11-07 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Matériel de puériculture, jouets, livres, vêtements de 0/14 ans…
.
Salle Polyvalente Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 05 32
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English :
Nursery equipment, toys, books, clothes for 0/14 year olds…
L’événement Bourse aux jouets Montguyon a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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