Bourse aux jouets Moréac
Bourse aux jouets Moréac dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salles des Camélias Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Jouets, puériculture et vêtements, de 8h30 à 14h, dès 7h pour les exposants. € l’entrée visiteurs. Organisation Mam’zelles breizh. .
Salles des Camélias Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 82 95 75 70
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets Moréac a été mis à jour le 2025-10-01 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE