Bourse aux jouets Nargis

Bourse aux jouets Nargis samedi 1 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Nargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

La bourse aux jouets fera des heureux et vous pourrez aussi vendre vos jouets dont vous ne vous servez plus ? Places limitées, réservation au 07 67 52 23 45 .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45

English :

Toy Exchange

German :

Spielzeugbörse

Italiano :

Mercato dei giocattoli

Espanol :

Mercado del juguete

L’événement Bourse aux jouets Nargis a été mis à jour le 2025-08-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS