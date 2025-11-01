Bourse aux jouets Nargis
Bourse aux jouets Nargis samedi 1 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Nargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Bourse aux jouets
La bourse aux jouets fera des heureux et vous pourrez aussi vendre vos jouets dont vous ne vous servez plus ? Places limitées, réservation au 07 67 52 23 45 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45
Toy Exchange
Spielzeugbörse
Mercato dei giocattoli
Mercado del juguete
