Bourse aux jouets Neuvillette-en-Charnie

L’Association des Enfants de Neuvillette organise sa prochaine bourse aux jouets

DÉPÔT le mercredi 26 novembre 2025de 10 h à 19 h

VENTE le samedi 29 novembre 2025de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

REPRISE le mardi 2 décembre 2025 de 17 h à 18 h

➡ 0,10 € par jouet déposé (quantité non limitée)

Pour tous renseignements, merci de contacter Madame PAIN Nathalie au 06.15.16.37.68 ou par mail associationdesenfantsdeneuvillette@laposte.net .

Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 16 37 68 associationdesenfantsdeneuvillette@laposte.net

