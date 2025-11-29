Bourse aux jouets Neuvillette-en-Charnie
Bourse aux jouets Neuvillette-en-Charnie samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Neuvillette-en-Charnie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
L’Association des Enfants de Neuvillette organise sa prochaine bourse aux jouets
DÉPÔT le mercredi 26 novembre 2025de 10 h à 19 h
VENTE le samedi 29 novembre 2025de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
REPRISE le mardi 2 décembre 2025 de 17 h à 18 h
➡ 0,10 € par jouet déposé (quantité non limitée)
Pour tous renseignements, merci de contacter Madame PAIN Nathalie au 06.15.16.37.68 ou par mail associationdesenfantsdeneuvillette@laposte.net .
Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 16 37 68 associationdesenfantsdeneuvillette@laposte.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets Neuvillette-en-Charnie a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Sillé-Le-Guillaume