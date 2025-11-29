Bourse aux jouets Maison de Pays Nyons
Bourse aux jouets Maison de Pays Nyons samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Bourse aux jouets organisée par Les Nounous Super Chouette avec buvette et restauration sur place
Inscription jusqu’au 20 novembre 2025
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 43 45 41
English :
Toy fair organized by Les Nounous Super Chouette with refreshments and catering on site
Registration until November 20, 2025
German :
Spielzeugbörse, organisiert von Les Nounous Super Chouette, mit Getränkestand und Verpflegung vor Ort
Anmeldung bis zum 20. November 2025
Italiano :
Salone del giocattolo organizzato da Les Nounous Super Chouette con rinfreschi e ristorazione in loco
Iscrizioni fino al 20 novembre 2025
Espanol :
Feria del juguete organizada por Les Nounous Super Chouette con refrescos y catering in situ
Inscripciones hasta el 20 de noviembre de 2025
