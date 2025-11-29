Bourse aux jouets Maison de Pays Nyons

Bourse aux jouets

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Bourse aux jouets organisée par Les Nounous Super Chouette avec buvette et restauration sur place

Inscription jusqu’au 20 novembre 2025

+33 6 31 43 45 41

English :

Toy fair organized by Les Nounous Super Chouette with refreshments and catering on site

Registration until November 20, 2025

German :

Spielzeugbörse, organisiert von Les Nounous Super Chouette, mit Getränkestand und Verpflegung vor Ort

Anmeldung bis zum 20. November 2025

Italiano :

Salone del giocattolo organizzato da Les Nounous Super Chouette con rinfreschi e ristorazione in loco

Iscrizioni fino al 20 novembre 2025

Espanol :

Feria del juguete organizada por Les Nounous Super Chouette con refrescos y catering in situ

Inscripciones hasta el 20 de noviembre de 2025

